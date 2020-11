Nel 2050 i 'super batteri' saranno la prima causa di morte

Non c’è solo il Coronavirus a sfidare sempre più la salute degli esseri umani. Funghi e batteri avanzano e diventano sempre più resistenti ai farmaci attualmente disponibili, tanto che nel 2050 i batteri multi-resistenti, ormai impermeabili agli antibiotici, saranno la principale causa di morte al mondo. Ogni anno uccidono già 33mila persone in tutta l’Ue, e quasi un terzo – oltre 10mila – in l'Italia. Sono i dati forniti dalla casa farmaceutica Pfizer inaugurando la campagna d’informazione 'Non scordiamoci funghi e batteri. Difendiamo insieme gli antimicrobici', promossa in occasione della World Antimicrobial Awareness Week, che si terrà fino al 24 novembre.

L’abuso o l’uso scorretto dei farmaci antimicrobici, registrato dai medici, ne mette a rischio a lungo termine l’efficacia aprendo nel tempo la strada ai cosiddetti 'superbugs': microorganismi resistenti ai medicinali in vendita e quindi imbattibili. La raccomandazione degli esperti è di utilizzare i medicinali che abbiamo sempre e soltanto secondo prescrizione, respingendo la tentazione di diagnosi e le cure fai-da-te. “Queste specie microbiche non sono solo i batteri, ma anche funghi, virus e parassiti – spiega Claudio Mastroianni, direttore Uoc di Malattie Infettive, Policlinico Umberto I di Roma -. Con l’uso improprio di antibiotici, antifungini e antivirali, hanno imparato a ‘difendersi’ mettendo in atto meccanismi di difesa, sia di mutazione che di selezione. Dobbiamo preservare i farmaci antimicrobici disponibili, utilizzandoli nel modo più opportuno possibile - ammonisce - evitando l’abuso ed evitando di prescriverli quando non sono necessari".

"Abbiamo forte necessità di antimicrobici innovativi ma le disponibilità economiche sono limitate - aggiunge Pierluigi Viale, direttore di Malattie Infettive Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna –. I germi sono capaci di mettere in campo profili di resistenza maggiori della nostra capacità di trovare nuovi, i processi di sviluppo dei farmaci antimicrobici sono lunghi e non sostenibili da parte di tante aziende”. Strategico, quindi, il buon senso dei cittadini e dei medici di famiglia nell’assunzione e nella prescrizione di farmaci quando effettivamente indispensabile.