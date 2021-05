Nel Cadore si guarda al modello cineturistico di Scicli

Belluno - Belluno chiama Scicli. La serie televisiva di Rai Uno “Un passo dal cielo 6 - i guardiani” va alla grande. E già ci si chiede se è previsto il bis tra lago di Mosigo e Cinque Torri. Ovvero il ritorno di attori, registi e tecnici tra i profili delle nostre Dolomiti, diventate set della serie tivù di Lux Vide. Danilo De Toni, assessore al turismo della Provincia di Belluno, è stato in vacanza nei luoghi di Montalbano.

«In provincia di Ragusa arrivano da tutta Europa per i giri nei luoghi di Montalbano. Negli alberghi e nei villaggi turistici ti propongono escursioni tra Porto Empedocle, la Vigata televisiva, e la barocca Scicli, sede del Commissariato».

Perchè non copiare ciò che è accaduto in Sicilia dove i paesi toccati dal Cammilleri sono “cult”? Da Marinella, frazione di Santa Croce Camerina, dove ha la casa Montalbano, a Porto Empedocle, la Vigata televisiva, fino a Scicli, paese barocco sede del commissariato.

«Sarebbe una occasione per gli operatori privati - è il parere di De Toni - creare pacchetti per portare solo alla visita della chiesa dove si è tenuto il matrimonio e alla caserma di polizia, ma anche organizzare escursioni in quota, alle malghe o alla casa di Dafne».