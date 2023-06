Nel Paese in cui si fa il tifo davanti alle bare, addio Flavia Prodi

Scicli - Nel Paese in cui si fa il tifo davanti a una bara,

in cui anche la morte riesce a dividere come neanche una partita di calcio,

in questo paese che non conosce la virtù del silenzio,

e il valore del “C’è un tempo per ogni cosa… un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,

Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,

un tempo per tacere e un tempo per parlare”.

In questo paese di pazzi, voglio ricordare la professoressa Flavia Franzoni, scomparsa oggi a 76 anni mentre faceva un cammino francescano a Gubbio.

Esistono donne che con intelligenza scelgono di stare un passo indietro, e con la loro discrezione e sagacia incidono tuttavia nella vita privata e in quella pubblica capendo il senso del ruolo, della posizione.

Flavia Franzoni Prodi amava Scicli, il “cuccidatu scaniato”, il pane tipico di questa cittadina, e le arancine, il mare di Donnalucata e quello di Playa Grande. Qui è venuta ed è tornata in vacanza, tenendo sempre il tono della persona normale, senza mai il piglio della cattedratica.

Riusciva a passare inosservata, e lo faceva in una condizione obiettivamente difficilissima.

Riposa in pace, professoressa Flavia.

Nella foto, Peppe Savà, Romano Prodi e Flavia Franzoni a Scicli.