Nel Ragusano numero guariti supera contagi, prima volta

Ragusa - Per la prima volta nel Ragusano il numero dei guariti supera quello delle persone attualmente contagiate. Due vittime nelle ultime 24 ore (117 da inizio pandemia) avevano 72 e 86 anni. Sono 99 le persone attualmente in ospedale. Per quanto riguarda la suddivisione dei ricoveri la situazione attuale è la seguente: al Giovanni Paolo II di Ragusa, 42 pazienti; 24 in Malattie infettive, 7 area Covid, 11 Terapia intensiva.

Al Guzzardi di Vittoria 35 pazienti: 30 in area Covid e 5 in Terapia intensiva. Al Maggiore di Modica 22 pazienti: 9 in Malattie infettive, 13 area Covid. Passano a 15 le persone assistite nella Rsa di Ragusa. Le persone guarite da inizio della pandemia sono oggi 2280 (+160 rispetto a ieri)

numero che per la prima volta supera quello delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 1965 (-216 rispetto a ieri). Ecco i dati delle persone in isolamento domiciliare suddivisi per comune: Acate 83 (-6), Chiaramonte 37 (-7), Comiso 289 (-39), Giarratana 19 (-4), Ispica 51 (-3), Modica 254 (-19), Monterosso Almo 20 (-2), Pozzallo 111 (-15), Ragusa 432 (- 26), Santa Croce 43 (-1), Scicli 74 (+5), Vittoria 531 (- 103), 21 da fuori provincia.

Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 80.947 (+ 746 nelle ultime 24 ore) di cui 64.212 tamponi molecolari e 16.735 test sierologici.