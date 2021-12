Nel segno degli iblei il nuovo VIDEO clip di Juri Camisasca

Ragusa - Una fabbrica abbandonata, una campagna ancora in fiore nonostante cieli burrascosi, la potenza del mare in inverno. Questi gli elementi che il regista ragusano Salvatore Massari ha scelto per ambientare il brano “Vite silenziose” dal nuovo album di Juri Camisasca, “Cristogenesi”.

Il video, infatti, è stato girato interamente a Ragusa, tra la zona industriale abbandonata, le campagne iblee e Marina di Ragusa.

Luoghi dove trova spazio, come un’apparizione, la figura di Naike Magro, danzatrice del Centro Internazionale di Danza di Modica. A lei è affidato il compito di rappresentare la grazia e l’armonia che cercano di farsi comunque spazio nelle varie situazione della vita. La ricerca incessante di Etty Hillesum, cui il brano è dedicato, è rappresentata proprio dai passi di danza della talentuosa ballerina iblea.

"Abbiamo scelto dei luoghi - spiega il regista - che potessero rappresentare uno stato d'animo e un tempo inquieto. In questo contesto la presenza dell'artista e, soprattutto, della danzatrice rimandano ad un altro livello: anche in situazioni complesse o tragiche, come la persecuzione nazista sugli ebrei, si può trovare spazio per non arrendersi e custodire l'umanità. L'unica regola che ci siamo dati nel realizzare il lavoro è stata quella di evitare il playback e di rappresentare in modo definito i campi di concentramento".

Il testo e la musica del brano sono di Juri Camisasca. Le edizioni sono a cura delle Paoline.

"Amo Etty Hillesum - conclude Juri Camisasca- la sua storia e le sue parole mi hanno emozionato. Pur nel dramma che stava vivendo lei era capace di cogliere la bellezza della vita, del creato. Le era stata offerta la possibilità di salvarsi, ma ha sempre rifiutato per condividere la sorte con il suo popolo. È una di quelle canzoni, come “Il Carmelo di Echt”, ho scritto d i getto. Sono ispirazioni che arrivano dall’alto. Scrivendola mi sono commosso. Sono molto contento della realizzazione di questo video che ha una certa poesia”.

Le foto sono di Laura Gueli.