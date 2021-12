Nella città dei ponti, la U di RagUsa diventa un sorriso

Ragusa - Tre ponti punteggiano il centro storico di Ragusa. E una U è stata scelta da Copystudio per rappresentare la città dei ponti, Ragusa, dove la U diventa un sorriso. Lo chiamano Citybrand, e nel grigiore della città capoluogo vuol rapppresentare un raggio di sole.

La rotatoria di contrada Mugno è stata illuminata e inaugurata la sera dell'Immacolata.

News Correlate Ragusa si è fatta il citybrand con una rotatoria

L’opera, ideata da “Le Officine Studio” su progetto di Antonio Leggio, e i cui lavori sono stati diretti dall’ing. Alessandro Tumino, ha visto la suddivisione dei 3800 mq di superfice in tre anelli concentrici rispettivamente di pietra lavica, prato e pietra locale in cui è installato il “carosello”, un pannello in lamiera alto 3 metri intagliato al laser dalla azienda Faser srl con le sagome dei luoghi principali della città. Una Ragusa da raggiungere, fotografare, vivere come simbolicamente dimostrato da 20 sculture realizzate a mano dalla Pluck scenografie. A completare il benvenuto, è il sorridente brand RagUsa sviluppato da Copystudio.

L'opera è costata complessivamente 238 mila euro.