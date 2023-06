Nella ricerca: perché servizi di incontri online rendono la vita difficile

Paradosso: le app di appuntamenti progettate per rendere più facile e conveniente trovare l'anima gemella in realtà complicano e rallentano questo processo. Inoltre, l'utente stesso potrebbe non accorgersene o ignorare la questione intenzionalmente.

Oggi cercheremo di capire come funziona l'industria degli appuntamenti online, come i servizi di appuntamenti "risucchino" il tuo tempo e perché è vantaggioso per i proprietari di app di appuntamenti che tu rimanga single. Vedremo moltissime cose interessanti!

Tinder e Ko: da app ultra-efficiente a servizio di routine

L'app Tinder è stata lanciata da Hatch Labs il 15 settembre 2012 per iOS e Android e a quel tempo il servizio era davvero promettente. Tinder ha offerto un formato di appuntamenti insolito attraverso swipe (scorrimenti) e corrispondenze, ha lavorato con riferimento alla geolocalizzazione dell'utente, ha permesso di trovare persone interessanti nelle vicinanze, fare conoscenza, comunicare e incontrarsi nella vita reale.

All'inizio, Tinder ha davvero riscosso un successo clamoroso con il pubblico. A gennaio 2014, il numero di valutazioni del profilo al giorno ha superato i 450 milioni e l'aumento degli utenti è stato di circa il 15% a settimana. Era tutto fantastico, il numero di utenti dell'applicazione stava crescendo rapidamente e le storie di appuntamenti di successo su Tinder hanno inondato Internet. Ma tutte le cose belle alla fine finiscono.

Così, nel marzo 2015, Tinder ha iniziato a implementare la monetizzazione forzata. Sono apparse funzionalità aggiuntive a pagamento e varie restrizioni. Nel corso del tempo, la situazione è solo peggiorata: la funzionalità gratuita è diventata sempre più limitata ed è diventato quasi impossibile utilizzare completamente l'applicazione senza accesso premium.

E non era solo Tinder il problema. La stragrande maggioranza delle app di appuntamenti più conosciute ha funzionato (e continua a funzionare) secondo lo stesso principio. All'inizio, raccolgono un vasto pubblico offrendo ampie funzionalità gratuite e poi, quando raggiungono il numero di utenti desiderato, iniziano a introdurre funzionalità a pagamento e monetizzare il loro servizio.

Qualche parola sugli algoritmi di combinazione delle coppie

Quasi tutti i servizi di appuntamenti online vantano il proprio esclusivo algoritmo di corrispondenza (match) degli utenti per formare combinazioni perfette di persone. Allo stesso tempo, la maggioranza non specifica su quale principio funzionano tali algoritmi, su cosa si basino e quanto siano efficaci. Hinge può essere definita un'eccezione in un certo senso. Gli sviluppatori affermano di utilizzare l'algoritmo Gale-Shapley, vincitore del premio Nobel, ma anche loro non entrano nei dettagli e non descrivono i principi di base del lavoro.

Perché la maggior parte degli algoritmi sono una trappola

Non affermiamo in alcun modo che tutti questi algoritmi siano ingannevoli. Funzionano, ma funzionano più a beneficio del servizio di appuntamenti e non dell'utente.

Se hai utilizzato servizi di incontri conosciuti come Tinder, Bumble, Badoo, ecc. Per un po' di tempo, probabilmente hai notato il seguente schema. All'inizio, il sistema consiglia davvero molte persone interessanti, il tuo account è spesso in tutti i tipi di TOP ed elenchi, ricevi molti “Mi piace” sotto la foto e parecchi match si rivelano essere un discreto successo... Ma passa un po' di tempo e il sistema sembra iniziare a funzionare a meno. Le raccomandazioni stanno peggiorando e sono di numero limitato, il tuo profilo sembra scomparire dal campo visivo degli altri utenti e ogni nuovo match porta solo un'altra delusione.

Qual è il motivo?

Il motivo è che l'attività iniziale è uno stratagemma che i servizi di appuntamenti online usano per coinvolgerti e mostrarti quanto sia facile trovare l’amore attraverso di loro. Poi, quando diventi dipendente, iniziano a utilizzare tutti i tipi di metodi per guadagnare denaro: limitano la funzionalità, riducono il numero di volte in cui il tuo profilo viene mostrato ad altri utenti e così via. Se vuoi che sia tutto come prima, devi pagare. Questo è quello che accade!

Cosa fare se non sei disposto a pagare i servizi di incontri ogni mese per opportunità quasi inesistenti di incontrare l’amore: prova Omegle

Alcuni siti e app di incontri offrono funzionalità piuttosto ricche anche nel piano gratuito. Ma nella maggior parte dei casi, si tratta di piattaforme poco conosciute con un numero di utenti minimo. Pertanto, anche questa opzione non è adatta a tutti.

C'è un altro metodo di appuntamenti: chat video casuali come Omegle. Qui, ogni conoscente è il risultato di una scelta casuale e non sai mai che tipo di persona sarà dall'altra parte dello schermo un secondo dopo. Anche questo formato ha i suoi vantaggi e svantaggi, è ovvio, ma l'opzione è davvero interessante. Soprattutto se prendi sul serio la tua scelta del sito e usi alternative Omegle più funzionali:

· OmeTV — una chat video abbastanza semplice, minimalista, ma molto funzionale. OmeTV ti offre filtri di genere e geografici, nonché un traduttore di messaggi integrato per una facile comunicazione con gli stranieri.

· CooMeet — un'ottima alternativa a Omegle per uomini che vogliono comunicare esclusivamente con donne. L'algoritmo per la selezione di un interlocutore non è mai sbagliato, perché ogni ragazza deve confermare i dati personali al momento della registrazione. CooMeet ha app mobili user-friendly, un buon servizio di moderazione e ha anche un programma di affiliazione per guadagnare denaro.

· Chat Alternative — un servizio analogo estremamente simile a OmeTV, che anche visivamente non differisce da esso. I filtri di genere e geografici sono disponibili anche qui, c'è un traduttore di messaggi. Non vedrai molta differenza con OmeTV.

· Hiyak — un'alternativa a Omegle con opzioni di ricerca abbastanza flessibili e una forte attenzione alla sicurezza. Secondo gli sviluppatori, non ci sono contenuti per adulti, spam, truffe e simili e tutte le informazioni personali degli utenti sono ben protette.

· FunYo — un'altra famosa chat casuale la cui caratteristica principale è la presenza di una chat video separata per i gay. Ma c'è anche una sezione per eterosessuali, quindi FunYo è una chat video casuale abbastanza universale.

Come puoi vedere, la scelta è piuttosto ampia. Allo stesso tempo, la funzionalità di base delle chat video è disponibile gratuitamente o per una tariffa nominale. Pertanto, anche l'utilizzo di funzionalità premium non sarà sicuramente un duro colpo per il tuo portafoglio. Ti consigliamo di provare, ti piacerà!

Riassumiamo

Dopo aver letto questo articolo, potresti pensare che stiamo cercando di scoraggiarti dall'utilizzare le app di appuntamenti. In realtà, questo non è il caso. Il nostro obiettivo è parlarti dei principi dei servizi di incontri online di oggi e delle "insidie" che nasconde.

Quanto detto sopra non sta a indicare che sia impossibile trovare l’amore su siti come Tinder o Hinge. È possibile. Inoltre, ci sono molte storie vere su come le persone si sono incontrate sui siti di incontri, hanno fatto conoscenza e costruito relazioni familiari durature. Quindi provali! Usa diversi siti di incontri, esplora le loro funzionalità, scopri Omegle e le sue alternative. Le opportunità di incontrare nuove persone interessanti sono semplicemente infinite. L'unica domanda è come utilizzare queste opportunità!