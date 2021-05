Nemini Teneri, nella campagna di Scicli la villa a basso consumo energetico

Scicli - Nemini teneri. Non essere schiavi di nessuno, in latino. Dichiarazione impegnativa per la villa che dall’alto guarda il golfo di Sampieri, costruita con un rivestimento faccia vista in sughero, in un rapporto di osmosi con la campagna che dalla collina di Scicli digrada al mare.

Forse è possibile tracciare un triangolo ideale tra la Fornace Penna di Punta Pisciotto, la villa del barone, e la torretta in pietra a secco chiamata “casa dello scirocco”, dove i nobili riparavano dalla calura estiva durante le battute di caccia. In questo triangolo di terra tagliato in due dalla ferrovia del Regno, dove i muretti a secco segnano i confini, è nata una casa incastrata nella roccia calcarea.

Pensata con una doppia ingegnerizzazione, l’abitazione unisce una fabbrica in cemento -con due muri in calcestruzzo armato a faccia vista- con i pannelli di X Lam in legno massiccio a strati incrociati, per finire, nel rivestimento, con un cappotto in sughero.

La villa si sviluppa su una superficie di 200 metri quadri, ed è calata in un giardino di 2200 metri, che, oltre alle varietà autoctone a basso consumo d’acqua, tra carrubi e ulivi ospita un laghetto artificiale che funge da impianto di fitodepurazione che alimenta la piscina. “Bacino balneabile” lo chiamano Francesca e Bruno, i due padroni di casa, che precisano: “non siamo architetti”, ma hanno voluto la loro casa a propria somiglianza.

Chi ha avuto la ventura di fare un bagno in piscina racconta che l’acqua, in assenza di trattamento con agenti chimici, lascia una straordinaria sensazione di freschezza sulla pelle.

Dentro Nemini teneri siamo bel oltre i principi del Feng Shui giapponese, l’arte che organizza gli ambienti in modo da creare energie positive per la salute fisica e mentale di chi abita lo spazio domestico. Il sistema di areazione è a meccanica controllata, agevolata dalle ampie vetrate che favoriscono la differenza di temperature fra i due fronti della casa e sfrutta correnti convettive che mantengono calda la casa in inverno, e arieggiata d’estate, in un miracoloso equilibrio di umidità.

Del resto, il principio cardine della costruzione è la biocompatibilità dei materiali costruttivi, che consentono, oltre all’isolamento, l’assorbimento termico e quello acustico e creano un continuum fra l’interno e l’esterno della casa, in un rapporto di dialogo con la campagna e il vicino mare.

C’è tanto amore in questo progetto di luogo intimo, quasi nascosto, che evita l’esibizione di se’ e vive una vita a basso impatto energetico e ad alta resistenza sismica.

L’arredamento è di design, contemporaneo e minimalista: la cucina è Bulthaup, gli elettrodomestici Gaggenau, le sedie e poltrone Thonet; il legno degli interni è trattato con cera d’api naturale, i rivestimenti sono in juta e calce naturale trattati manualmente, mentre la parete della zona cucina è rivestita interamente in ferro. Il pavimento è in cemento industriale elicotterato.

Il progetto preliminare è dell’architetto Giovanni Benedetti con lo Studio Errante Architetture, declinato nella sua versione definitiva dallo studio Darch 2 degli architetti Danilo Demaio e Viviana Pitrolo, mentre lo strutturista è l’ingegnere Giorgio Scrofani.

Dal living si accede alla cucina open space che guarda al mare e si affaccia su una terrazza; le camere da letto sono tre, una per ogni livello della casa, mentre una piccola Spa è nel piano seminterrato.

Nemini teneri, liberi dai consumi, sembra voler dire al mondo che si può vivere bene anche da soli.

News Correlate Cultura Scicli, la casa annegata nella campagna. FOTO