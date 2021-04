Nerina Chiarenza la donna che dipinge i Carretti Siciliani

Nerina Chiarenza ha 87 anni, vive ad Aci Sant’Antonio, vicino ad Acireale, ed ha una passione fin da quando era bambina per i carretti siciliani. Ed è figlia d’arte. Nerina è la prima pittrice donna del carretto siciliano. Fi da bambina aiuta suo padre a montare e forgiare le ruote dei carretti e inizia a lavorare su alcuni piccoli lavori passatempo. Nerina si sposa giovanissima, all'età di 14 anni mantenendo però sempre la sua vocazione. I bambini da crescere le hanno fatto accantonare per qualche anno il suo grande amore con cui riprende a fare i conti a trent’anni, per non abbandonarlo mai più. Da gioco, quale lo considerava all’inizio, la sua arte è diventata un’attività professionale che porta avanti ancora oggi e che riscuote sempre più successo.La sua casa diventa un vero e proprio laboratorio, un mondo di fiabe artistiche dove si possono trovare i lati dei carrelli, le chiavi dei carrelli, i "casciafuso", i colori, le sculture e anche i carrelli interi presenti in campagna sapientemente restaurati. Tutte queste cose diventano magnifiche opere d'arte grazie all'amore di Nerina. Nerina ha l'eredità di quattro generazioni di produttori di carretti siciliani e oggi è l'unica donna custode di questa tradizione.

Suo padre Sebastiano Chiarenza, infatti, era un costruttore di carretti siciliani e Nerina è cresciuta in mezzo ai suoi lavori. Lo aiutava quando forgiava le ruote, spegneva il fuoco del ferro che poi doveva essere montato nel legno, cominciando così ad appassionarsi alla pittura e a quei colori vivaci della tradizione.



Dipingendo tutte le parti - tavulazzu e casciata, purteddu, barruna, masciddara, chiavi e casci ’i fusu - del carretto siciliano, autentica opera d’arte da custodire e tutelare candidata a diventare Patrimonio Unesco, ha ricevuto riconoscimenti importanti.

Ha vinto il Premio Internazionale “Etna D’Oro” per la Pittura Folkloristica nel 1979 “per il prestigio che con i suoi colori ha saputo dare alla più autentica tradizione del folklore siciliano”, poi “La Clef de l’exportation” (Annèe de la Qualitè), a Parigi nel 1981 e ancora il Premio per la divulgazione del “Made in Italy” sul mercato tedesco alla Mostra dell’artigianato Italiano, svoltasi a Francoforte nel 1985.

Grazie al suo talento, è stata iscritta nel registro dei Tesori Umani Viventi.