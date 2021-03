Nessun contagio, nessun morto in Sicilia, ma solo perchè Regione in tilt

Palermo - L'assessore Razza si è dimesso, alcuni dirigenti sono stati arrestati e sono comunque indagati, il terremoto c'è e si fa sentire. Per cui oggi la Sicilia non è in grado di fornire dati -e attendibili!- sul contagio in Sicilia.

Lo scandalo sulle comunicazioni falsate ha travolto l’intero sistema di rilevazione e nessuno sembra essere stato in grado di prendere in mano la situazione. La Sicilia oggi è l'unica regione italiana in cui non si sa quanti contagiati e quanti morti ci sono stati per Covid. Un avviso campeggia nel sistema di comunicazione e avverte che la Sicilia aggiornerà in seguito i dati non trasmessi oggi per motivi organizzativi.