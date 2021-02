Covid, nessun decesso il 14 febbraio nel ragusano

Ragusa - Sono 275 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 244 in isolamento domiciliare, 7 in Rsa e 24 ricoverati. Non si registrano decessi nelle ultime 24. I morti per Covid sono 197, mentre i guariti 7570. I ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II sono così divisi: 16 in Malattie Infettive, 2 area grigia e 6 Terapia Intensiva. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti 294.061 (tra tamponi rapidi, tamponi molecolari e test sierologici).