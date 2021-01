Nessun morto Covid il 30 gennaio nel ragusano

Ragusa - Non si registrano altri decessi di persone positive al Covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Anche oggi un altro calo del contagio: i positivi sono complessivamente 486 (ieri erano 500), di cui, 454 si trovano in isolamento domiciliare, 12 sono alla Rsa di Ragusa e 20 ricoverati in ospedale.

Sono stati eseguiti un totale di 261.685 tamponi. I positivi per comune: 14 Acate, 14 Chiaramonte Gulfi, 29 Comiso, 4 Giarratana, 7 Ispica, 88 Modica, 2 Monterosso Almo, 22 Pozzallo, 113 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 18 Scicli, 122 Vittoria, 12 i positivi da fuori provincia. 20 i ricoverati tra Ragusa e Vittoria. 17 al Giovanni Paolo II: 14 in malattie infettive e 3 in terapia intensiva. 3 al Guzzardi in area Covid. I guariti dall’inizio della pandemia sono 6.903.