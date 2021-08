Ragusa - Oggi non si registrano nuovi decessi Covid. I positivi sono 2.088 (ieri erano 2.019), 62 i ricoverati e 17 in Foresteria Covid. Tra i ricoverati Covid, a Vittoria, c’è anche una donna in gravidanza.

I dati per comune: 19 Acate, 28 Chiaramonte Gulfi, 216 Comiso, 11 Giarratana, 55 Ispica, 194 Modica, 1 Monterosso Almo, 124 Pozzallo, 310 Ragusa, 127 Santa Croce Camerina, 132 Scicli, 780 Vittoria.