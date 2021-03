Nessun morto Covid nel ragusano il 12 marzo

Ragusa - Resta fermo a quota 203 il numero dei decessi Covid nel ragusano. Sono intanto 494 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 451 in isolamento domicialiare, 35 ricoveri, e 8 nelle Rsa. I guariti da inizio pandemia sono 7941. Sale il numero dei positivi: Ragusa con 107, e continua a preoccupare la situazione a Scicli con 102 positivi, Acate 53 e Santa Croce (37). Aumentano anche a Ispica dove i positivi sono 24. I ricoveri sono 34 al Giovanni Paolo II e uno, in area Covid, al Guzzardi di Vittoria.