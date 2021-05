Ragusa - Non si registrano morti nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa per Covid, rimane fermo a 271 il numero delle vittime da inizio pandemia. Per quanto riguarda i positivi, c’è un ulteriore calo: complessivamente sono 1.195, di cui, 1.158 si trovano in isolamento domiciliare, e 28 ricoverati.

I dati per Comune: 34 Acate, 14 Chiaramonte Gulfi, 231 Comiso, 0 Giarratana, 26 Ispica, 35 Modica, 2 Monterosso Almo, 38 Pozzallo, 169 Ragusa, 44 Santa Croce Camerina, 41 Scicli, 524 Vittoria.