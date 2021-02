Ragusa - Resta fermo a 198 il numero dei decessi Covid in provincua di Ragusa il 23 febbraio. Il numero dei positivi è di 250 persone, di cui 17 ricoverati, 5 in Rsa Covid, 228 in idolamento domiciliare.

I dati per Comune: Acate 3, Chiaramonte Gulfi, Comiso 13, Giarratana 0, Ispica 5, Modica 10, Monterosso Almo 0, Pozzallo 15, Ragusa 64, Santa Croce Camerina 4, Scicli 10, Vittoria 101.