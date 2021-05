Ragusa - Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, in provincia di Ragusa per Covid. Rimane quindi fermo a 273 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia. I positivi in totale sono 725, di cui 698 si trovano in isolamento domiciliare, e 21 ricoverati.

I dati per Comune: 25 Acate, 33 Chiaramonte Gulfi, 112 Comiso, 0 Giarratana, 27 Ispica, 35 Modica, 2 Monterosso Almo, 19 Pozzallo, 110 Ragusa, 18 Santa Croce Camerina, 21 Scicli. 296 Vittoria.