Nessun morto Covid nel ragusano il 5 marzo

Ragusa - Nessun decesso per Covid oggi in provincia di Ragusa. Resta quindi fermo a 201 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia, mentre i guariti sono 7.851. I positivi sono complessivamente 341 di cui, 318 si trovano in isolamento domiciliare, 4 sono alla Rsa di Ragusa e 18 ricoverati nei reparti Covid. Aumenta il nunero dei positivi a Scicli (53), Santa Croce Camerina (33) e Pozzallo (26). Sono 333.908 i tamponi effettuati in provincia.