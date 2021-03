Ragusa - Sono 203 i decessi Covid in provincia di Ragusa. Nessun nuovo evento luttuoso nelle ultime 24 ore. I contagi Covid crescono, intanto. 453 i contagiati totali, di cui 414 i posititi in isolamento domiciliare. I ricoverati in provincia sono 34.

I dati per Comune: Ragusa 102 contagiati, Vittoria 64, Scicli 85, Modica 17, Acate 44, Chiaramonte Gulfi 1, Comiso 14, Giarratana 5, Ispica 23, Monterosso Almo 2, Pozzallo, 23, Santa Croce Camerina 34.