Nessun morto Covid nel ragusano l'8 marzo

Ragusa - Nessun decesso nelle ultime 24 per Covid in provincia di Ragusa. Cresce, però, il numero dei nuovi contagi. Attualmente sono 393 i positivi in provincia, di cui 363 in isolamento domiciliare, 26 i ricoverati e 4 nelle Rsa. Da inizio pandemia sono 340210 i tamponi processati e 7880 le persone guarite.