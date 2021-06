Nestlè: «Il 60% dei nostri prodotti non è sano». Ecco quali

Roma – Se lo dicono da soli, in un documento interno captato dal Financial Times: da un’indagine interna della stessa Nestlé è emerso che solo il 37% dei loro alimenti ottiene il voto minimo per essere giudicato buono per la salute. Il colosso svizzero riconosce che «oltre il 60 per cento di bevande e prodotti venduti con marchi di grande distribuzione (Nescafé, Nestea, Nesquik, Maggi, Buitoni) non possono essere definiti sani secondo criteri attestati».

In particolare, non raggiunge la sufficienza il 96% delle bibite gassate e aromatizzate, come ad esempio l’aranciata San Pellegrino, e il 99% di gelati e dolciumi, come il KitKat. Alzano la media solo l’acqua e il latte. Lo studio del gruppo, numero uno mondiale nell'alimentare, non riguarda la gamma per l'infanzia e gli animali da compagnia. «Abbiamo considerevolmente migliorato i nostri prodotti - si legge nel documento - ma il nostro portafoglio di prodotti continua a presentare prestazioni troppo base rispetto a parametri esterni, in un contesto in cui la pressione delle norme e le richieste dei consumatori aumentano».