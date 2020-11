2462 positivi, contagi in calo nel ragusano

Ragusa - 2.462 (contro i 2.622, con -160 quindi) sono i positivi al Covid in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. Il dat per comune: Acate 83, Chiaramonte 39, Comiso 370, Giarratana 26, Ispica 79, Modica 308, Monterosso Almo 18, Pozzallo 142, Ragusa 544, Santa Croce Camerina 51, Scicli 83, Vittoria 703. Fuori provincia 16. Comiso, Vittoria e Acate resteranno rosse fino al 3 dicembre.