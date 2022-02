Neve sulla Statale 624 VIDEO

Palermo - Neve a bassa quota, forte vento e pioggia stanno interessando da questa notte il palermitano: nel primo video allegato la situazione sulla Palermo-Sciacca. Nel capoluogo le forti raffiche hanno perfino sganciato dai cardini uno dei cancelli dello stadio della Favorita.

Disagi sulle Madonie per la pioggia e la grandine, soprattutto nella zona di Polizzi Generosa (foto allegata) dove una frana da giorni sta tenendo con il fiato sospeso i cittadini che ci vivono a strapiombo. Nella notte è nevicato anche a Piazza Armerina, in provincia di Enna, nel secondo filmato filmato. Solo qualche nuvola nel ragusano, come anticipato dalle previsioni meteo, non coinvolto nella perturbazione nel nord dell’Isola: nell'ultimo video, Pozzallo oggi pomeriggio.