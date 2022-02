Niente funerale per le vittime della strage di Licata

Licata, Ag - Non ci sarà nessun funerale oggi alle 11, al cimitero di Licata, ma una semplice benedizione delle salme delle vittime della strage nelle campagne agrigentine di contrada Safarello. L'ha deciso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per evitare rischi per l'ordine pubblico. Alla breve cerimonia potranno partecipare soltanto i parenti stretti, inseriti in un apposito elenco della Questura: una decina di persone in tutto.

A cadere, mercoledì scorso, sotto gli spari di Angelo Tardino: il fratello Diego, la cognata Alessandra Ballacchino e i nipoti Alessia e Vincenzo di 15 e 11 anni. L'uomo si è poi sparato in macchina, parcheggiata ad alcuni chilometri di distanza dalla casa dell'eccidio. All'origine della tragedia, seguita ieri da un nuovo dramma nella vicina Raffadali, contrasti di natura economica, legati alla spartizione di un terreno che i due fratelli avevano ricevuto dal padre come "anticipo" di eredità.