Nina Zilli: ai negazionisti racconto il Covid

Dopo tre settimane di positività, la cantante Nina Zilli (Piacenza, 1980) è risultata negativa al Covid. Ma ancora si porta dietro dei pesanti straschichi della malattia.

«Tutto è iniziato come una piccola (diciamo media) influenza - spiega - febbre e mal di ossa per tre giorni. Poi sintomi molto particolari: ti si tappa completamente il naso ma non c'è raffreddore, una sinusite incredibile. Vanno via i sapori e gli odori, se sei fortunato minimo per una settimana. Poi c'è la tosse, che all'inizio è secca. Dopodiché diventa grassa, insieme al naso tappato. Il catarro dopo due settimane inizia a diminuire ma ci sono tutta una serie di sintomi che si presentano prima di diventare negativa. C'è un'astenia a livelli assurdi, non hai la febbre ma la testa esplode, ti senti dei martelli pneumatici nella testa».

«Ci prende nei punti in cui siamo più deboli, io sono una cantante quindi l'apparato respiratorio è molto delicato». Nel suo caso, i sintomi sono stati molti e persistono anche dopo la negativizzazione: «Congiuntivite, mal di testa a grappolo che sono sfociati in un'otite, che è molto forte e rischia di diventare encefalite».

La cantante, che annuncia poi di essere tornata negativa al virus, ha concluso: «Dalla mia esperienza ho imparato questo: non è assolutamente come un'influenza, è un'infiammazione che va a 360° nel nostro corpo. Ma ognuno di noi lo prende in modo diverso. Il mio consiglio è stare a casa e evitare di prenderlo. Spero che le mie parole vi possano servire, anche ai negazionisti».