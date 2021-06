Nino Barone, l'artista artigiano. VIDEO

Santa Croce Camerina - Antonino Barone, conosciuto come Nino, fabbro e artigiano in pensione di Santa Croce Camerina, è tornato alla carica con una nuova opera completamente diversa nei materiali rispetto alle precedenti realizzate interamente in acciaio inox.

Nino Barone balzò alle cronache, qualche anno fa, per la statua in acciaio raffigurante “il commissario Montalbano”, ovvero l’attore Luca Zingaretti, in una posa balneare che ha fatto molto discutere; ha realizzato anche un busto dello scrittore Andrea Camilleri, esposto fino all’anno scorso davanti alla piazzetta difronte la casa della fiction televisiva, a Punta Secca.

L’artigiano artista ha ora voluto cambiare totalmente materiale e metodo di lavorazione, cimentandosi alla scultura vera e propria con un materiale cementizio contenente polvere di vetro, modellato su una struttura in acciaio, che viene lavorato con scalpello e martello.

“Mi piacciono le sfide e mi piace sperimentare nuovi materiali, ho voluto rappresentare Charlie Chaplin, personaggio che ho sempre ammirato sin da piccolo. La statua, in proporzioni naturali, pesa circa 300 chili e ho impiegato diverse settimane per realizzarla”, commenta in una video intervista Nino Barone.

Non abbiamo fatto in tempo di completare e montare l’intervista, e Nino Barone ci stupisce con un’altra opera che aveva in riservo, completata due giorni fa. Una statua di Lady Gaga, rappresentata nel giorno dell’insediamento del 46° Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quando ha cantato l’inno americano indossando un abito spettacolare, sormontato da una colomba dorata, simbolo di pace.

Una statua impressionante, di forte impatto visivo per la sua mole e dal peso di una tonnellata.