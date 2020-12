Nino Frassica compie 70 anni. Per chi voto? Manca Pannella

Messina - Antonino Frassica, detto Nino. La sua battuta più folgorante? "Cosa sarebbe la vita senza il quiz? Sarebbe come un bersagliere senza bersaglio". Il bravo presentatore di "Indietro Tutta" compie 70 anni, ma pensa di averne 30. Chiede che il suo genere umoristico abbia una sua dignità e riconosce come padri spirituali Cochi e Renato. Per chi vota? "Manca all'appello Marco Pannella". Creato da Renzo Arbore, come fa il Papa coi Cardinali, Frassica compie 70 anni l'11 dicembre. Nato nel 1950 a Messina, prima di “Quelli della notte”, la carriera di Frassica era iniziata in radio con “Alto Gradimento”, con il famoso frate Antonino da Scasazza. "Prima in televisione non c'era mai stato un frate", commenta Arbore.

Nino Frassica compie 70 anni in piena attività e forza creativa. Tra l'impegno costante al tavolo di Fabio Fazio a che “Tempo che fa”, all'insegna dell'ironia “nonsense” in cui è impareggiabile, e i ruoli nella fiction Rai che spaziano tra generi diversi, dal bonario maresciallo dei carabinieri Cecchini di Don Matteo al rigoroso giudice Giordano nella docu-fiction della Rai sul maxi processo a Cosa Nostra, l'attore ha mostrato negli ultimi anni di essere sempre più versatile portando in tv anche pagine intensamente drammatiche come accadde qualche anno fa al Festival di Sanremo con il monologo sugli immigrati che fece commuovere tutto il pubblico dell'Ariston.