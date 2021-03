Nino Frassica e Mario Biondi per la baraccopoli di Messina: la videoclip

Messina – “Questo brano fa parte di un progetto benefico nato nel periodo del lockdown della scorsa primavera da un’idea di Nino Frassica, non è stato difficile raccogliere il sostegno di grandi artisti che con spirito di amicizia e solidarietà hanno deciso di dare il loro contributo – Mario Biondi lancia così, sui suoi profili social, l’uscita del singolo “Show Some Compassion” -. Tutti i proventi discografici del brano verranno devoluti all’associazione A.ris.me per la riqualificazione di Fondo Fucile, un’area urbana di Messina che viene tristemente definita e tutt’ora ha le fattezze di una ‘baraccopoli’. L'iniziativa ha lo scopo primario di sollevare questa problematica sociale e gettare le basi per un domani migliore per tutti gli abitanti del quartiere. Un grazie particolare a tutti gli artisti che hanno partecipato al progetto prestando la loro voce o il loro strumento”. E sono tanti i “Friends”, italiani e stranieri, che hanno dato una mano all’artista siciliano nella canzone: Annalisa Minetti, Dodi Battaglia, Enzo Avitabile, Sarah Jane Morris, The Nightfly e molti altri.