Siracusa - La protesta triestina dei no green pass approda in Sicilia: migliaia di cittadini sono scesi in strada nel pomeriggio al grido “La gente come noi non molla mai”. Il corteo più imponente a Siracusa, che vediamo nei primi due video.

Nel terzo filmato siamo a Caltanissetta. Anche nel capoluogo Palermo, in piazza Castelnuovo, si è tenuto un presidio contro l’obbligo del certificato verde. Analoghe manifestazioni si sono tenute ieri sera ad Agrigento e Trapani.