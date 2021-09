No Vax, 72 medici e infermieri sospesi in Sicilia da domani

72 tra medici, infermieri e tecnici radiologi delle aziende sanitarie siciliane a partire da lunedì saranno sospesi. Mentre l'Asp di Trapani ha inviato ieri una seconda diffida a una quarantina di dipendenti. O si vaccinano entro pochi giorni o verranno mandati tutti a casa. Nell'Isola sono 121 i lavoratori della sanità sollevati dall'incarico perché non immunizzati: 49 medici erano già stati allontanati ad agosto a Siracusa. A Ragusa un medico si è appena licenziato: si è opposto all'obbligo e ha preferito presentare le dimissioni prima di essere mandato via. Intanto l'Ordine dei medici di Palermo venerdì ha ascoltato lo psichiatra Francesco Oliviero: nei suoi confronti, così come per Rosalia Billeci - medico dell'Asp - è stato aperto un provvedimento disciplinare perché i due avrebbero fatto propaganda No Vax sui social e in piazza. Rischiano la radiazione.

Tolleranza zero verso chi rifiuta il vaccino. La stima, raffrontando i dati in possesso delle Asp, è di oltre duemila medici e infermieri senza alcuna dose. In alcuni casi, però, il vaccino è stato fatto fuori dalla Sicilia. Le liste vanno così aggiornate. A Palermo l'ultimatum dell'Asp è scaduto venerdì: "O il vaccino o fuori dal servizio". Da domani scatta la sospensione per 44 dipendenti.