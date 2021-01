Nominato il nuovo CdA della Fondazione Confeserfidi

Scicli - La Fondazione Confeserfidi informa che in data odierna è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2024. Il nuovo direttivo sarà guidato dalla Dott.ssa Martina Mililli in qualità di Presidente della Fondazione, dal Dott. Thomas Cannella in qualità di Vicepresidente e dalla Dott.ssa Sara Gazzè in qualità di Consigliere d’Amministrazione.

“Ci sentiamo onorati per la nomina ricevuta. In cantiere ci sono progetti importanti che, come nuovo Consiglio di Amministrazione, siamo impazienti di portare avanti. Vogliamo fondere la storia decennale della Fondazione con nuovi traguardi e obiettivi al passo con i tempi e i bisogni del territorio.”

La Fondazione ringrazia il Presidente uscente M° Marcello Giordano Pellegrino e il Consigliere Giuseppe Mariotta per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e augura buon lavoro al nuovo direttivo.