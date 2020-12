Non c’è Speranza: "Coprifuoco e locali chiusi anche dopo la Befana"

Coprifuoco alle 22, ristoranti e bar chiusi alle 18 e serrata totale per piscine, palestre, cinema, teatri, stadi”: è questo lo scenario che tratteggia il ministro Roberto Speranza “anche dopo il 6 gennaio”. “Siamo ancora dentro la seconda ondata, intorno a noi gli altri paesi tornano verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti”. Insomma, non basta l’arrivo delle prime dosi di vaccino a far cantare vittoria sul Covid. Dopo l’Epifania l’Italia tornerà a colorarsi di rosso, giallo e arancione a seconda degli indici regionali ma a livello nazionale permarranno quindi le suddette misure restrittive di base, a cui non si potrà derogare a livello locale.

In base all'ultimo monitoraggio Iss 3 regioni - Veneto, Liguria e Calabria - hanno un Rt maggiore di 1, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2. Altre 3 - Basilicata, Lombardia e Puglia - lo superano nel valore medio e altre tre - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche - lo sfiorano. Ancora più duro il consigliere personale di Speranza, Walter Ricciardi, che propone il prolungamento della “zona rossa nazionale almeno fino al 15” e il rinvio a quella data di ogni decisione sulla riapertura delle scuole superiori: “E’ la situazione esterna a sconsigliarne la riapertura, altrimenti rischiamo di richiuderle nel giro di poche settimane – avverte -. Se dal 7 gennaio, di colpo, facciamo riprendere tutte le attività, assisteremo certamente a un rialzo della curva epidemica" spiega. E di togliere mascherine e distanziamenti non se ne parla prima del 2022.