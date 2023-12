Non passa la mozione di sfiducia contro il sindaco di Vittoria Aiello

Vittoria - Non è passata la mozione di sfiducia al sindaco Aiello calendarizzata per ieri in Consiglio Comunale. Il Movimento 5 stelle aveva annunciato il suo No alla mozione facendo cadere così ogni illusione delle opposizioni.

La mozione era stata presentata da tredici consiglieri comunali di opposizione. Nel corso della seduta, i consiglieri della coalizione Aiello hanno abbandonato l’aula e questo ha fatto sì che non si sia potuta votare la mozione presentata dall'opposizione. Ma già alla vigilia tutti sapevano che la mozione non aveva i numeri necessari per essere approvata: il giorno prima infatti si era avuta la decisione del Movimento 5 Stelle e le dichiarazioni del consigliere Giacomo Romano, che aveva reso nota la sua volontà di ripensarci e di non votare la sfiducia.