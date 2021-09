Non sembra vero, è il lungomare di Catania FOTO | VIDEO

Catania – “Non sembra vero ma si tratta della meravigliosa scogliera preistorica del lungomare di Catania. Non sembra vero che su quelle antiche lave vi siano delle stupefacenti morfologie di lave a corda che nessun'altra città al mondo può vantare. Non sembra vero perché nonostante tutto, la roviniamo come fosse la peggiore discarica. Non sembra vero che una terra baciata dalla fortuna, dal sole, dal mare, dall'armonia delle cose, possa essere devastata così. Non sembra vero pensare alle meraviglie della nostra isola, e risvegliarsi ogni mattina dentro lo stesso incubo”. Raccogliamo il video-appello del gruppo “Save Our Sicily”, che ringraziamo per provare a sopperire ogni giorno all’inciviltà di troppi conterranei.

“Non sembra vero - continuano i volontari - che ci siano tanti siciliani che non vogliono bene alla propria terra. Diamoci da fare, la parte mezza vuota del bicchiere si è riempita di rifiuti che avvelenano quanto ci sia di bello nella nostra CASA SICILIA. I siciliani educati e rispettosi si vergognano di tutto questo e non lo accettano. Chiediamo sinceramente scusa a tutti i turisti che vengono a trovarci. Ci sono dei siciliani che stanno cercando di cambiare il volto di quest'isola. Aiutateci!”. Approfittiamo come sempre per invitare anche i lettori della nostra provincia a segnalarci, con video e foto, le situazioni di degrado e abbandono dei loro quartieri alla mail info@ragusanews.com