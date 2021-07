Non solo mare: bagli e masserie dell’entroterra ibleo, i più belli FOTO

Ragusa - La Sicilia più autentica? Per molti è nell’entroterra, specie quello ragusano, in piscine per pochi, all’ombra delle valli. Altro che coste inflazionate dove s’ammassano bagnanti e bagnini, a volte distorte dalle mode del momento nella loro originaria caratterizzazione, architettonica e culturale. Meglio il silenzio e il relax tra campi di ulivi, mandorli, aranceti, carrubi, filari di viti e distese di grano. Vi proponiamo una fotogallery dei bagli e delle masserie delle campagne iblee più seducenti dal punto di vista paesaggistico e del comfort: sotto ogni immagine ne è riportato il nome e l’ubicazione.