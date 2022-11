Nonna Angela compie 101 anni

Castelvetrano - Nonna Angela, classe 1921, lo scorso anno aveva festeggiato i 100 anni, traguardo già molto ambito, ma con la forza e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta, ha fatto di meglio, festeggiando le 101 primavere. Nata il 22 novembre 1921 Angela Scirè, vedova da otto anni di Francesco Montoleone, che per 42 anni ha prestato servizio come funzionario dell’ufficio Anagrafe del Comune, nonna Angela ha quattro figli Giovanni, Vita, Melchiorre e Salvatore, 4 nipoti e 3 pronipoti, che non le fanno mai mancare l’affettuoso sostegno. Gode di ottima salute e le piace tenersi informata.



Da qualche tempo ha deciso di andare a vivere presso la comunità assistenziale Ohana . Per festeggiare la grintosa nonnina è arrivato anche il primo cittadino, Enzo Alfano che ha donato alla signora Angela una pergamena ricordo da parte del Comune ed ha degustato la torta e dopo aver ascoltato i ricordi della simpatica nonnina le ha dato appuntamento per festeggiare l’anno prossimo i 102 anni.

Nonna Angela ha ringraziato tutti per l’affetto dimostrato e gli auguri ricevuti.

Ph. Carmelo Certa