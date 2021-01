Nonna Fiorina si vaccina a 108 anni: "Ho vinto la spagnola, vincerò"

Roma - Nonna Fiorina, 108 anni da compiere il prossimo 13 gennaio e una vita che all'epidemia della Spagnola, passando per le due guerre, arriva fino al Covid. «Ho superato la Spagnola - dice - ma ero una bambina, troppo piccola per avere dei ricordi». Dopo aver festeggiato il Capodanno, si è sottoposta al vaccino contro il coronavirus nella Rsa di Tolfa, sulle colline di Civitavecchia, dove è ospite da ormai sette anni.

Non ha figli, ma tanti nipoti a cui rivolge il pensiero: «Lo faccio per me, ma soprattutto per i miei nipoti», ha detto. Una vita senza pause quella di nonna Fiorina, che solo da qualche anno è tornata a riposarsi nella sua Tolfa presso la Rsa Quinta Stella. Riposarsi per modo di dire, perché di starsene ferma proprio non vuol saperne. Perché, a dispetto di cosa si può pensare, l'ultracentenaria è lucidissima, oltre che attiva. E a proposito di epidemie e pestilenze, l'attenzione mediatica che ieri si è scatenata intorno a lei è dovuta proprio al fatto che la clinica tolfetana è stata la prima, nel territorio della Asl Roma 4, a usufruire del vaccino anti Covid. E se lo dice lei che è stata ben felice di vaccinarsi «Lo consiglio vivamente a tutti di procedere all'immunizzazione racconta nonna Fiorina perché solo in questo modo si è al riparo dalla malattia. Altrimenti morirete tutti!», la minaccia scherzosa. Concetto sottolineato ai nipoti, ottantenni a loro volta, che vanno a trovarla.

Quanto agli effetti collaterali, su di lei proprio non si sono manifestati: «Tornando seria, non ne ho riscontrato nessuno e tuttavia non mi spaventano: alla mia età ne ho viste e superate tante. Anzi, aggiungo che sono stata ben felice di constatare come qui il vaccino sia arrivato subito e non vedo l'ora di procedere al richiamo».