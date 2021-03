Rosolini - Nonna Pietrina Sagona ha compiuto oggi 107 anni. Pietrina, classe 1914, ha vissuto la Spagnola e il Coronavirus. Oggi per lei una torta con il numero 107 e l'amore della figlia, dei nipoti e dei pronipoti. La sua una testimonianza di vita in un momento di grande dolore per tutti.

L'anno scorso, in occasione del suo 106esimo compleanno, esclamò in video: "Coraggio, tutto passerà!".