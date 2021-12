Nonna Raffaella compie 105 anni, auguri!

Noto, Sr - Una festa in famiglia a Noto per festeggiare il 105esimo compleanno della signora Raffaella Schembari (foto), attorniata dall'affetto di amici e parenti. L’anziana, che vive in contrada Granieri, ha ricevuto anche la visita del sindaco Corrado Figura che - a nome di tutta l'amministrazione comunale – l’ha omaggiata con un mazzo di fiori ed una targa ricordo per il traguardo raggiunto.