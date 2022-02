Nonna Vincenza ha compiuto 100 anni

Noto- Vincenza Fiaschitello taglia il traguardo dei cento anni e festeggia per il secondo anno lontano dai parenti a causa della Pandemia

Vincenza Fiaschitello, nativa di Scicli è l’unica superstite di una famiglia numerosa, 8 tra sorelle e fratelli ( di cui tre morti in tenerissima età), ha vissuto tutta la storia dell’Italia repubblicana, ha sconfitto il Covid e ora affronta la pandemia in una casa di riposo a Noto, dove lo scorso 29 gennaio ha compiuto 100 anni.

Per Vincenza Fiaschitello classe 19222, lo scorso 29 gennaio è stata una giornata di allegria all'interno della struttura ma non come avrebbe voluto.

Nonostante le restrizioni dovute all'emergenza Covid, nonna Vincenza ha potuto festeggiare in videochiamata con i 5 figli e i numerosi nipoti, mentre vicino a lei c'era il personale della casa di riposo dove da qualche anno è ospite.

Appena sarà possibile, i familiari andranno a farle visita di persona regalandole quegli abbracci e quei sorrisi che Lei aspetta da tempo.



Fisico asciutto, capelli color argento e occhi vispi, la signora Vincenza è in ottime condizioni psico-fisiche, nonostante abbia compiuto 100 anni. Originaria di Scicli, ha sposato in giovane età Salvatore, un ragusano per poi trasferirsi a Noto e stare accanto alla sorella Carmela e al fratello sacerdote, il noto e stimato Monsignor Salvatore Fiaschitello, venuto a mancare diversi anni fa, a causa di un brutto male

La sig. Vincenza conosciuta anche come Teresa ( Zina ) è molto nota e stimata in città per le sue numerose attività di solidarietà.

Da qualche anno è ospite presso la casa di cura San Francesco ed è qui passa le sue giornate sempre carica di buon ottimismo. Tra le preghiere e la tv non disdegna di trascorrere il tempo giocando a briscola, dove dicono sia imbattibile



Nonna Vincenza, a causa della Pandemia ha festeggiato il suo compleanno nella casa di riposo ma senza i familiari.

Quest’anno per l’importante traguardo raggiunto da nonna Vincenza era stata organizzata una grande festa con i 5 figli e i numerosi nipoti che avrebbero dovuto unirsi a lei insieme al sindaco e gli amici per una grande festa.

Festa solo rimandata per i cento anni di Nonna Vincenza a Pasqua, aspettando un tanto atteso ritorno alla normalità.

Tanti Auguri, nonna Vincenza.