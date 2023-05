Noto - Noto non ha più i suoi faraglioni: l’inconfondibile roccia che si ergeva dopo gli Scogli bianchi non c’è più. Anche l’ultima ha ceduto all’improvviso, dopo l’ennesimo inverno lungo ma non così difficile, anche se il maltempo di febbraio ha messo a dura prova tutto il litorale netino, con la spiaggia in molti punti ridotta a pochissimi metri.

Un colpo al cuore e agli occhi: erano tra i soggetti più fotografati e instagrammati di tutta la città.