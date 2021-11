Notte di maltempo in Sicilia VIDEO

Agrigento - Rovesci e precipitazioni sparse sono proseguite stanotte in molte delle province siciliane finite sott’acqua mercoledì. I vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine non hanno chiuso occhio per far fronte ad allagamenti, sinistri stradali e blocchi al traffico. Un albero è piombato su una strada ad Agrigento, centrando una macchina in corsa (primo video).

Anche le strade di Sciacca, in provincia (secondo video), sono rimaste costantemente intasate dall’acqua che – scivolando sull’asfalto, senza trovare filtri – arriva a mare: lo vediamo nel terzo filmato, girato a San Leone. Criticità in autostrada nel trapanese (quarto video), per l'esondazione nella tarda serata di ieri del fiume San Bartolomeo, tra Castellammare del Golfo ed Alcamo.