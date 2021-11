Notte di neve e grandine in Sicilia VIDEO

Ragusa - Notte da lupi in mezza Sicilia: nel primo video alcuni interventi dei pompieri, che non hanno chiuso occhio per rimuovere gli alberi abbattuti dal vento. Nel secondo Enna, già imbiancata dai fiocchi nel pomeriggio, nelle ore notturne è ripreso nevicare. Nel terzo filmato siamo sulla strada tra Floresta e Montalbano Elicona, nel messinese. Infine nel quarto Palermo, bersagliata da una grandinata.

Da oggi però il sole splenderà su tutta la Sicilia, Ragusano incluso, sferzato fino a ieri sera da vento e mareggiate. Le previsioni meteo i dicano che le raffiche continueranno nei prossimi giorni, così come la discesa delle temperature massime e minime, ma non pioverà più almeno fino a venerdì.