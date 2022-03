Notte di tempesta nel palermitano: tetti divelti e mura crollate VIDEO

Palermo – Venti e temporali hanno sferzato tutto il palermitano la notte scorsa. Nel primo video siamo nel capoluogo, dove non è solo crollata una parete dell’aeroporto ma anche il tetto di una palazzina di 6 piani in via Archimede a Borgo Vecchio. Il secondo è stato girato dai vigili del fuoco a Monreale, dove è venuta giù l’intera fiancata di un condominio.

Ma il maltempo s’è abbattuto anche in altre province del nord della Sicilia: il terzo filmato è stato girato a Santa Ninfa, nel trapanese, da una famiglia barricata in casa per la paura. Anche nel ragusano, nel weekend, sono previsti venti tesi ma la provincia iblea non sarà coinvolta in fenomeni meteo violenti.