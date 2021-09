Nube di anidride solforosa in arrivo sulla Sicilia dalle Canarie

Ragusa – Sicilia, Sardegna, Corsica e costa meridionale del Tirreno a tiro della nube di anidride solforosa sprigionata dalla formidabile eruzione del vulcano Cumbre Vieja, sull'isola La Palma dell'arcipelago spagnolo delle Canarie distante circa 3mila chilometri. Lo indicano i modelli statistici satellitari Copernicus Sentinel 2 dell'Agenzia spaziale europea (foto), che sfruttano sensori e tecnologia della Alenia Space Italia.

Secondo l'Agenzia meteorologica statale iberica i gas del vulcano raggiungeranno prima le Baleari e poi, in base anche ai venti, non è escluso che nei prossimi giorni possano spingersi più a est sul Mediterraneo, lambendo le coste dell’Isola e del Maghreb. Tuttavia, secondi i dati Esa, la nube non rappresenta un problema per la salute umana.

L'anidride solforosa o biossido di zolfo (SO2) è largamente utilizzata nell’industria alimentare come antiossidante e conservante per frutta, verdura, merendine, vini e dunque - nonostante non sia il massimo - il nostro organismo è abituato ad assumerne direttamente. Senza contare che i siciliani hanno già l’Etna che sbuffa ogni giorno in casa.