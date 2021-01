Nube igienizzante: ecco come andrebbero sanificati gli autobus FOTO | VIDEO

Se davvero si vogliono abbassare i contagi e riaprire le scuole, ecco l’esempio virtuoso di come andrebbe sanificato a fine corsa l’interno di un vagone della metropolitana, di un autobus, un pullman o una corriera. Mezzi pubblici e privati usati dagli studenti per raggiungere gli istituti e dove ogni giorno, anche in zona rossa, salgono e scendono migliaia di lavoratori (se va bene al 50%). Si chiama “Silver Barrier” ed è il sistema di igienizzazione anti Covid 19 made in Italy e già in sperimentazione a Brescia, da dove giungono le immagini: un nebulizzatore sanificante con efficacia pari al 98,7%, la cui durata è garantita fino al settimo giorno dalla singola applicazione. Tutto pur di uscire dall'area rossa in cui è finita la Lombardia. Una buona idea da importare anche in Sicilia?