Nube tossica sopra Vulcano, lunedì notte scatta l’evacuazione VIDEO

Lipari – Proseguono ormai da inizio ottobre le emissioni di gas dal cratere di Vulcano e oggi si è tenuto un vertice tra rappresentanti della Protezione civile nazionale e regionale, tecnici dell’Ingv e dell’Arpa: il flusso di Co2, i cui valori sono stati acquisiti in automatico dalla rete Vulcanogas, continua infatti ad essere elevato. "A Vulcano la situazione è preoccupante - dice il sindaco di Lipari Marco Giorgianni - e secondo i dati può rappresentare un pericolo per la salute pubblica, perché i gas emessi dalle fumarole sono altamente tossici se inalati".

"Nel frattempo - aggiunge - è doveroso da parte mia prendere provvedimenti. Di conseguenza, per un mese a partire da lunedì, alcuni abitanti di Vulcano dovranno lasciare la propria abitazione durante le ore notturne: un'evacuazione parziale, ma necessaria". Per chi resta, in aree meno a rischio, è stata disposto il potenziamento dei servizi sanitari - garantiti finora dalla guardia medica - mentre i vigili del fuoco verificheranno, con una stazione mobile, l’eventuale fuoriuscita di gas in altre parti dell’isola. Condividiamo alcuni video girati nelle ultime ore dagli abitanti, che tuttavia non appaiono particolarmente preoccupati: nel primo, in particolare, si nota come la nube non abbia a che vedere col maltempo.