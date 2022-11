Numeri, fatti e statistiche sui casino online legali in Italia

In questi paragrafi cercheremo di capire come funzionano i casino online italiani dal punto di vista legale , soffermandosi anche su alcuni aspetti particolari e dall’ente di controllo che verifica tutto. Alla fine, quindi, avrai tutte le info necessarie.

Riassunto sulla storia legale del gioco d'azzardo in Italia

In Italia molti pensano che il gioco d’azzardo sia autorizzato. La realtà dei fatti, però, è ben diversa. I casinò sicuri terrestri attivi sul territorio italiano, infatti, lo fanno con un’apposita deroga, visto che il gioco sarebbe tecnicamente illegale.

Altro discorso, invece, per quanto riguarda le piattaforme virtuali. L’Italia, infatti, è stata forse una delle prime nazioni a creare un ente di controllo per il gioco a distanza come l'AAMS, poi sostituito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed ha una propria licenza. La svolta è arrivata nel 2006 in riferimento alle scommesse online e poi nel 2011 per il poker e i giochi di carte e da tavola su cui attualmente è possibile puntare sui migliori siti casino online.

Licenze gioco d'azzardo: chi le rilascia?

Come già accennato in precedenza, attualmente, tutto è gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l'ente che fa parte del Ministero delle Finanze e che da alcuni anni ha preso il posto dell'AAMS.

Tra i suoi vari compiti abbiamo sicuramente il controllo di una serie di parametri utili a capire se i casinò online sono affidabili oppure no. Tra questi, ad esempio, c’è la verifica del Return to Player, la presenza di un algoritmo verificato che garantisca sempre l'assoluta casualità delle combinazioni (RNG) e che le vincite vengono sempre pagate ai giocatori.

Dopo questa verifica sappiamo di avere a che fare con casino online sicuri.

Casinò Online: le Leggi Attuali

I giocatori italiani avranno modo di poter puntare su una lunga serie di casino online sicuri soldi veri, visto che ci sono tantissime piattaforme che meritano attenzione. E questo nasce dal fatto che l’Italia è stata una delle prime a intervenire in questo settore.

All'inizio del 2000, infatti, c'erano sempre più siti che offrivano scommesse sportive, e talvolta giochi da casinò, ai giocatori italiani. Solo che poi li truffavano, oppure non versavano le tasse allo stato e diverse altre azioni che sicuramente non favorivano i giocatori.

A questo punto, quindi lo Stato italiano ha deciso di intervenire ma ci è voluto un po’ prima di arrivare alla licenza con cui questi siti potevano operare in Italia senza problema. Il compito era stato affidato inizialmente all’AAMS e poi, come detto, è passato all’ADM.

Gioco Legale nei casino online italiani

Gioco È legale? Sono Disponibili in Versione Demo? Si può giocare da mobile? In che casinò online trovarli? Slot Sì Sì Sì Voglia di Vincere, Starcasino, Spin Samurai. Poker Sì Sì Sì Voglia di Vincere, StarCasinò, PokerStars. Lotteria Sì No Sì Spin Samba, Snai, LeoVegas. Bingo Sì Sì Sì National Casino, Sisal. Scommesse Sportive Sì Sì Sì Wazamba, jack Million, Snai.

Come visto in precedenza, l’Italia si è mossa molto presto in questo settore, anche se inizialmente c’era davvero tanta confusione. L'AAMS, infatti, blocca i siti non italiani e questi, per far valere i loro diritti, si appellavano alla Comunità Europea. Di conseguenza, nascevano lunghe querelle burocratiche e il risultato era che i siti continuavano ad operare e l’Italia non poteva fare molto altro.

A questo punto, quindi, ha deciso di cambiare le carte in tavola e creare una propria licenza che tutti i casinò, stranieri o italiani che fossero, dovevano per forza avere. Tale decisione è stata assunta in maniera ufficiale con l'introduzione della Legge Nazionale 357/88. E le regole si applicano alle scommesse, alle slot machine e ai giochi di carte e da tavola come il blackjack, la roulette e il baccarat.

Quando alcuni siti decidono di operare senza la licenza italiana, corrono il rischio di essere scoperti dall’AAMS e di essere poi bloccati. Inoltre, possono anche citati penalmente, visto che hanno messo in pericolo il denaro dei giocatori e non hanno versato le relative tasse allo stato italiano.

Età minima per giocare

Questo è un punto davvero molto importante su cui soffermarsi visto che vale in Italia, ma anche in tutti i paesi europei. Nessun minore di 18 anni, infatti, può scommettere o giocare sia online che nei casinò terrestri. Ed è proprio per questo motivo che i casino online sicuri richiedono prima gli estremi di un documento d'identità e poi una copia delle stesso documento, così da poter confermare che l’iscritto sia maggiorenne.

In passato, infatti, capitava spesso che i giocatori dichiarassero di essere maggiorenni ma in realtà non lo erano assolutamente.

Attualmente, se un bar o un casinò o qualunque altro esercizio commerciale fisico o casino online, permette a un minore di giocare, incorre in multe salatissime.

Quanto costa la licenza?

L'AAMS-ADM, come già accanto nel corso di uno dei precedenti paragrafi, verifica una serie di fattori. Uno di questi è anche quello economico visto che vuole accertarsi che i casino sicuri online possano effettivamente pagare le vincite ai giocatori. E per farlo, richiede ad ogni concessionario che vuole operare in Italia, di dimostrare di aver avuto un fatturato di 1.500.000€ negli ultimi 2 anni.

Inoltre, per affrontare una serie di spese e verifiche varie, colui che richiede una licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deve anche pagare una fidejussione pari a 350.000€.

Gioco d'azzardo e Tasse

Nei casino online sicuri soldi veri non c’è assolutamente da preoccuparsi per quanto riguarda le tasse. In caso di vincite, infatti, i giocatori non dovranno versare neanche un centesimo alle casse dello stato. Questo perché i migliori casino online con licenza italiana pagano loro stessi le tasse sui premi degli utenti.

In linea generale si tratta del 12% sulle vincite inferiori a 500€ e un’aliquota superiore ma che varia in base alle somme, a partire dai premi superiori a 500€.

Inoltre, un casino italiano online deve anche pagare il 25% di tasse sul gettito di denaro generato sul sito dagli utenti. Di conseguenza, si può facilmente intuire quanto convenga anche allo Stato che operino solo le piattaforme autorizzate.

Casino online affidabili: come valutarli

I casinò online rappresentano sicuramente un importante modo per gli italiani di divertirsi puntando sui loro giochi preferiti. È importante, però, assicurarsi di scegliere solo casino sicuri online, visto che rischi e pericoli sono sempre dietro l’angolo. Per essere certi di non incorrere in brutte esperienze, quindi, è sempre meglio optare per piattaforme che abbiamo ricevuto la regolare licenza dell’Agenzia delle Dogane.

Inoltre, grazie al nostro servizio di verifica del casinò sarà anche molto semplice capire se il sito, oltre ad essere affidabile, non abbia reclami particolari o lamentele da parte dei giocatori. Può succedere infatti, che un casino, anche dopo aver ricevuto la licenza, possa avere dei problemi ed è per questo che bisogna controllare sempre con grande attenzione e periodicamente.

Inoltre, il controllo viene effettuato da esperti del settore giocatori professionisti che, quindi, conosce benissimo quali sono i punti fondamentali su cui concentrarsi. E per non tralasciare nulla, inoltre, ricercano anche il parere dei giocatori dei migliori casinò online europei per capire se tutto è in regola.

Tra le varie caratteristiche su cui pongono l’attenzione, ad esempio, abbiamo i metodi di pagamento, sia per il deposito che per prelievo, la gamma di giochi, i provider disponibili sul sito e la giocabilità da mobile.