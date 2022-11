Nuoto, il modicano Sammito si afferma a Lione

Lione, Francia - Vincenzo Sammito, nuotatore modicano di 19 anni, del Centro Nuoto Torino -città dove studia al Politecnico- ha vinto ieri i 200 farfalla al Trofeo Internazionale di Lione, in Francia. Sammito, ha messo in fila tutti gli altri 22 in gara, sui blocchi delle corsie in ‘vasca corta’ della piscina francese, che ha ospitato la manifestazione internazionale, sciorinando una prestazione interessante dal punto di vista cronometrico -2’01”50- sulla sua distanza preferita, i 200 farfalla appunto.

Sammito, ex Nuoto Chiaramonte e da due anni nel capoluogo piemontese, ha tempi di assoluto valore nazionale e internazionale sui 200 farfalla, dove vanta un personale importante sia in vasca corta che nella vasca da 50 metri. A fine ottobre, ha staccato il pass per i Criteria, scendendo sotto di ben un secondo e mezzo del limite richiesto sui 200 farfalla. In quell’occasione, aveva anche sfiorato il suo personale sui 100 stile libero sempre in vasca corta ed ha eguagliato il personale sui 50 stile.

Agli ordini dei tecnici della sua società, Sammito -che quando è a Modica dove vive la sua famiglia, si allena nella piscina di Chiaramonte Gulfi, proprietà della sua ‘vecchia’ società’- punta forte ad un obiettivo: scendere sotto i 2 minuti sui 200 farfalla, che significa entrare nell’elite del nuoto azzurro. In Francia, Sammito ha vinto anche la sua serie sui 50 farfalla in 25”23.