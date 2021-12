Nuova allerta meteo gialla a Modica

Modica - C'è sempre grande preoccupazione a Modica dopo il ciclone delle scorse settimane. In considerazioni delle avverse condizioni meteo che interesseranno il territorio, è stato dichiarato lo stato di allerta Gialla con livello di attenzione per rischio idrogeologico con previsioni di possibili temporali.

Il sindaco avvisa la cittadinanza affinché, in relazione alle possibili evoluzioni di tali fenomeni, vengano limitati, solo per motivi necessari e urgenti gli spostamenti. In conseguenza di ciò il Sindaco ha attivato il presidio operativo di Protezione Civile presso il Palazasi (tel. 3313045200).

L'invito alla cittadinanza è quello di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono quelli di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, in relazione alle possibili evoluzioni delle condizioni meteo.